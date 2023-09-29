РФ обязательно воспользуется своим правом вето, чтобы блокировать резолюцию ООН по ограничению права Ирана продавать ракеты другим странам.
Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"У Ирана есть ракеты дальностью и 500, и 700, и 1100, и 2000 километров. На эти ракеты нацелена РФ", — в эфире "Радио НВ" сказал националист.
После 18 октября Тегеран может эти ракеты передавать или продавать России. Резолюция ООН закончена, Иран придерживался данной резолюции, поскольку получал от других стран, в обмен на договорённости — продавал нефть, получал продукты, технологии и пр., — то есть Тегеран, в отличие от КНДР, всё же придерживался резолюций, отметил Подоляк.
Теперь же резолюция будет заблокирована Москвой, потому что РФ рассчитывает на ракеты помимо беспилотников, подытожил украинский политик.
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