Россия получит от Ирана ракеты дальностью 2000 км

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РФ обязательно воспользуется своим правом вето, чтобы блокировать резолюцию ООН по ограничению права Ирана продавать ракеты другим странам.

Фото: wikipedia.org

Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"У Ирана есть ракеты дальностью и 500, и 700, и 1100, и 2000 километров. На эти ракеты нацелена РФ", — в эфире "Радио НВ" сказал националист.

После 18 октября Тегеран может эти ракеты передавать или продавать России. Резолюция ООН закончена, Иран придерживался данной резолюции, поскольку получал от других стран, в обмен на договорённости — продавал нефть, получал продукты, технологии и пр., — то есть Тегеран, в отличие от КНДР, всё же придерживался резолюций, отметил Подоляк.

Теперь же резолюция будет заблокирована Москвой, потому что РФ рассчитывает на ракеты помимо беспилотников, подытожил украинский политик.