В США не утвердили проект финансирования работы правительства США до 31 октября

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Палата представителей Конгресса США не смогла утвердить проект финансирования работы правительства страны до 31 октября, против него выступили Сенат и Белый дом. Заседание было транслировано на веб-сайте нижней палаты законодательного органа.

Фото: Openverse

Инициативу не поддержали 232 члена Конгресса (включая всех демократов и 21 республиканца), 198 республиканцев проголосовали "за".

Для того чтобы избежать остановки работы правительства (шатдауна), Конгрессу необходимо успеть принять инициативу о продлении финансирования до полуночи с субботы на воскресенье (07:00 мск воскресенья), когда завершится текущий финансовый год в стране. Шатдаун может привести к задержкам в выплатах зарплат, вынужденному неоплачиваемому отпуску и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также прекращению ряда государственных программ.

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