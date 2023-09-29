Китай принял решение вернуть всех панд из зоопарков США

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Три крупных панды из Вашингтонского зоопарка вернутся в Китай в декабре текущего года, сообщает официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин на брифинге.

Фото: openverse

Ей задали вопрос о том, связан ли этот шаг с ухудшением отношений между США и Китаем в рамках так называемой панда-дипломатии. Она ответила, что гигантские панды являются национальным достоянием Китая и пользуются любовью людей по всему миру. Они, по сути, выступают как посланники и строители мостов дружбы. Мао Нин также подчеркнула готовность Китая продолжать сотрудничество с партнерами, включая Соединенные Штаты, в области сохранения исчезающих видов.

Согласно информации от Bloomberg, зоопарки в Атланте, Сан-Диего и Мемфисе уже вернули своих панд в Китай или сделают это к концу следующего года. Таким образом, все панды покинут США.

Важно отметить, что все панды в мире принадлежат Китаю, но с 1984 года Пекин арендует их другим государствам. Это является частью публичной дипломатии Китая и помогает укреплять отношения с другими странами.

Кроме политических моментов, также есть неполитические причины возвращения панд в Китай, такие как достижение ими определенного возраста, когда им следует вернуться, и отсрочка отправки из-за пандемии коронавируса.

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