Daily Mail: в Англии из-за ошибки врачей от рака мозга умер мужчина

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Британец по имени Джошуа Уорнер скончался от рака в возрасте 25 лет после того, как врачи допустили ошибку, не распознав опухоль мозга, сообщает Daily Mail.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В июне Уорнер обратился в больницу из-за двухнедельного периода плохого самочувствия и постоянных головных болей. Врачи произвели компьютерную томографию и поначалу обнаружили только аппендицит, в результате чего была проведена операция.

Впоследствии при повторных исследованиях врачи не учли детали на снимках. Только спустя несколько недель, когда Джошуа потерял сознание и был госпитализирован в экстренном порядке, было окончательно установлено наличие опухоли мозга. Через 12 дней он ушел из жизни, сообщают "РИА Новости".

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