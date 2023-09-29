Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил заявление президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева, сделанное на недавней встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, о том, что страна будет следовать санкциям, направленным против России.
По мнению депутата, Токаев заигрывает с западными странами ради экономической выгоды, делая подобные заявления. Однако отдаление от России приведёт Казахстан к страшным последствиям, уверен политик. Об этом он рассказал Общественной Службе Новостей.
Чепа считает, что казахская экономика обрушится, если Казахстан будет придерживаться этих санкций.
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