Владимир Зеленский анонсировал важные новости для Украины в субботу

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в своём вечернем видеообращении 29 сентября "важные новости" для Украины в субботу. Глава киевского режима заявил, что прошедшая неделя "значительно укрепила страну и народ".

Фото: wikimedia.org

"Завтра будут важные новости для Украины — для наших воинов, для всего нашего государства", — сказал Зеленский, не уточнив, о чём речь.

Также он добавил, что украинское руководство работает сейчас над тем, чтобы ближайшие недели придали Украине внутреннюю силу и необходимое сотрудничество с миром.

Ранее боец ВСУ назвал Зеленского и чиновников "диверсантами" из-за странной тактики.