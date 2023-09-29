Американская компания MindRiot Entertainment планирует создать художественный фильм о потере батискафа "Титан" при его погружении к обломкам лайнера "Титаник". Информация об этом была представлена на портале Deadline. В фильме будут рассмотрены не только события, произошедшие во время катастрофы на глубине, но и события, предшествовавшие этой трагедии, а также её последствия.
Команда создателей фильма уже подобрана, включая продюсеров и сценаристов, и планирует придерживаться исторической достоверности событий в процессе съемок, сообщает ТАСС.
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