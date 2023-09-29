Американский журналист Клейтон Моррис признался, что не ожидал увидеть массовую сдачу в плен украинских солдат.
Журналист отметил, что видео со сдающимися в плен украинскими солдатами вызвало у него массу эмоций. При этом он выразил уверенность в том, что на Западе очень не хотели бы, чтобы общественность тоже увидела эти кадры.
"Украинские военные складывают оружие и сдаются российским войскам. Это невероятно, правда это то, что западные СМИ не захотят, чтобы вы увидели это", — сказал Моррис на YouTube-канале Redacted.
Моррис объяснил, что ВСУшники сдаются в плен в массовом порядке потому, что не желают идти на верную гибель на передовую, а если они этого не сделают, то командиры их убьют. При этом российские военные относятся к пленным хорошо, подчеркнул журналист.
РИА Новости показало кадры массовой сдачи в плен большой группы военных ВСУ в ДНР. Позже стало ясно, что в плен сдались мобилизованные, которые устали от боевых действий.
Перед тем, как сдаться, ВСУшники должны выйти на специальный открытый российский радиоканал на частоте 149.200 и назвать позывной "Волга".
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Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.