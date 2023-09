Your browser does not support the audio element.

Американский журналист Клейтон Моррис признался, что не ожидал увидеть массовую сдачу в плен украинских солдат.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.