Американский журналист Моррис был поражён кадрами, на которых бойцы ВСУ сдаются в плен

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Американский журналист Клейтон Моррис признался, что не ожидал увидеть массовую сдачу в плен украинских солдат.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Журналист отметил, что видео со сдающимися в плен украинскими солдатами вызвало у него массу эмоций. При этом он выразил уверенность в том, что на Западе очень не хотели бы, чтобы общественность тоже увидела эти кадры.

"Украинские военные складывают оружие и сдаются российским войскам. Это невероятно, правда это то, что западные СМИ не захотят, чтобы вы увидели это", — сказал Моррис на YouTube-канале Redacted.

Моррис объяснил, что ВСУшники сдаются в плен в массовом порядке потому, что не желают идти на верную гибель на передовую, а если они этого не сделают, то командиры их убьют. При этом российские военные относятся к пленным хорошо, подчеркнул журналист.

РИА Новости показало кадры массовой сдачи в плен большой группы военных ВСУ в ДНР. Позже стало ясно, что в плен сдались мобилизованные, которые устали от боевых действий.

Перед тем, как сдаться, ВСУшники должны выйти на специальный открытый российский радиоканал на частоте 149.200 и назвать позывной "Волга".