Политолог Сергей Марков объяснил, почему президент Казахстана сначала поддерал санкции против РФ, а потом заявил о дружбе Казахстана и России.
Марков рассказал, что слова Косыма-Жомарта о дружбе и сотрудничестве с РФ вызвали смех россиян, так как днём ранее Казахстан поддержал все антироссийские санкции.
Политолог уверен, что повода для смеха нет. Он назвал политику Казахстана разумной в условиях борьбы геополитических гигантов.
"Пока неизвестно, кто и когда победит", — написал Марков в своём Telegram-канале, отметив, что "нагнулись перед мощной волной" многие государства мира.
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