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Марков прокомментировал заявления поддержавшего антироссийские санкции Токаева о дружбе с Россией

0:42
Мир

Политолог Сергей Марков объяснил, почему президент Казахстана сначала поддерал санкции против РФ, а потом заявил о дружбе Казахстана и России.

Марков прокомментировал заявления поддержавшего антироссийские санкции Токаева о дружбе с Россией
Фото: https://search.creativecommons.org/

Марков рассказал, что слова Косыма-Жомарта о дружбе и сотрудничестве с РФ вызвали смех россиян, так как днём ранее Казахстан поддержал все антироссийские санкции.

Политолог уверен, что повода для смеха нет. Он назвал политику Казахстана разумной в условиях борьбы геополитических гигантов.

"Пока неизвестно, кто и когда победит", — написал Марков в своём Telegram-канале, отметив, что "нагнулись перед мощной волной" многие государства мира.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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