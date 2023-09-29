Марков прокомментировал заявления поддержавшего антироссийские санкции Токаева о дружбе с Россией

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Политолог Сергей Марков объяснил, почему президент Казахстана сначала поддерал санкции против РФ, а потом заявил о дружбе Казахстана и России.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Марков рассказал, что слова Косыма-Жомарта о дружбе и сотрудничестве с РФ вызвали смех россиян, так как днём ранее Казахстан поддержал все антироссийские санкции.

Политолог уверен, что повода для смеха нет. Он назвал политику Казахстана разумной в условиях борьбы геополитических гигантов.

"Пока неизвестно, кто и когда победит", — написал Марков в своём Telegram-канале, отметив, что "нагнулись перед мощной волной" многие государства мира.