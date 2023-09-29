Алексей Арестович* назвал два варианта будущего Украины и выступил за проект "Русь-Украина".
Арестович* рассказал, что одни украинцы мечтают о стране, где главенствует человек с его талантами, а другие желают построить монокультурное государство с "правильными украинцами", где нет места тем, кто не вписывается в стандарты.
Бывший помощник офиса Владимира Зеленского отметил, что неумение признавать свои ошибки приведёт к тому, что страна будет наступать на одни и те же грабли.
Украинский военный аналитик уверен, что только проект под названием "Русь-Украина" обеспечит стране светлое процветающее будущее.
"Итог другого проекта мы знаем из истории столетней давности", — выразил своё мнение Арестович*.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.