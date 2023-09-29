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В НАТО предположили, что Россия может первой решиться на применение ядерного оружия

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Мир

В НАТО полагают, что Россия может первой решить применить ядерное оружие. Такое мнение высказал бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Грегори Уивер, написавший по этому поводу статью.

В НАТО предположили, что Россия может первой решиться на применение ядерного оружия
Фото: openverse.org

Работа Уивера была размещена на сайте НАТО.

В связи с этим Уивер призвал усилить "ядерное сдерживание" вблизи восточных границ блока.

Российская сторона ранее говорила, что может применить тактическое ядерное оружие в случае возникновения ситуаций, прописанных в военной доктрине России.

В частности, это может быть сделано, если ядерное или другое оружие массового поражения будет использовано против РФ или её союзников, или же если само существование России окажется под угрозой по причине агрессивных действий противников.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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