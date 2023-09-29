Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) выводит в тыл 47-ю бригаду из района села Работино на Запорожском направлении из-за её отказа выполнять боевые задачи и на фоне высоких потерь. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга в пятницу, 29 сентября.
В ведомстве также добавили, что российские войска с начала недели нанесли по противнику девять ударов крылатыми ракетами и беспилотниками, уничтожив среди прочего пункт управления "Иностранного легиона".
Целями ударов были склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов и пункты размещения военнослужащих и наёмников.
Ранее стало известно, что ВКС РФ уничтожили последние мосты через Оскол новейшими ракетами Х-38МЛ.
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Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.