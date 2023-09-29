Командование ВСУ выводит в тыл 47-ю бригаду из-за отказа выполнять боевые задачи

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Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) выводит в тыл 47-ю бригаду из района села Работино на Запорожском направлении из-за её отказа выполнять боевые задачи и на фоне высоких потерь. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга в пятницу, 29 сентября.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

В ведомстве также добавили, что российские войска с начала недели нанесли по противнику девять ударов крылатыми ракетами и беспилотниками, уничтожив среди прочего пункт управления "Иностранного легиона".

Целями ударов были склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов и пункты размещения военнослужащих и наёмников.

Ранее стало известно, что ВКС РФ уничтожили последние мосты через Оскол новейшими ракетами Х-38МЛ.