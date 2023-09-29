Глава СНБО Данилов: на Западе не в состоянии объяснить, что такое "победа Украины"

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов пожаловался, что ни один из западных союзников Киева не может точно сказать, что означает понятие "победа Украины".

Фото: wikipedia.org

Данилов напомнил, что Вашингтон и его союзники по НАТО много раз обещали оказывать Украине военную и финансовую помощь "столько, сколько будет нужно". При этом до какого именно момента это будет происходить, они объяснить не в состоянии.

"Нам никто не может четко ответить, что значит наша победа. Нам говорят: мы вас будем поддерживать до — потом словосочетание — "победа". Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения", — пожаловался Данилов.

Своё мнение глава СНБО изложил в разговоре с телеведущей Натальей Мосейчук (в отношении которой в России открыто уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды).

Данилов уточнил, что Киев хотел бы понять, сколько конкретно будет продолжаться западная поддержка — до самой "победы", или всё же ограниченное время, по истечении которого Запад может пересмотреть своё решение.