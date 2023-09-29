В отношении ряда представителей власти новых российских регионов Великобритания ввела санкции, согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте британского правительства, сообщает Газета. Ru.
Как сообщается в заявлении кабинета министров, санкции нацелены на чиновников, участвовавших в проведении референдумов в прошлом году, организованных "с целью подорвать Украину и поставить под угрозу её территориальную целостность".
Среди лиц, попавших в санкционный список, значатся глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, заместитель председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Ёжиков и бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Игорь Бабкин.
Также были введены ограничения в отношении главы избирательной комиссии Запорожской области Галины Катющенко, председателя заксобрания региона первого созыва Виктора Емельяненко, секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Натальи Будариной и других.
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