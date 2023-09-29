По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, каждому украинцу желательно иметь дома пулемёт.
Такое мнение глава СНБО высказал в разговоре с украинской телеведущей Натальей Мосейчук, против которой в РФ ранее было открыто уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды".
Данилов считает, что жителям страны нужно быть готовым к любому развитию событий.
"Мы постоянно должны быть готовы к любым процессам и каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать… Когда вы имеете оружие, у вас совсем другое ощущение, нужно осторожно обращаться, должны быть определенные правила, а тогда уже вы ощущаете себя более защищенными", — сказал Данилов.
23 июня главой украинского МВД Игорем Клименко было объявлено о формировании единого реестра оружия в стране, благодаря чему гражданские лица могут получать его в упрощённом порядке.
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