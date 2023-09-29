Рэпер Лигалайз рассказал в соцсетях на то, что его не пустили в самолёт польских авиалиний, летящий из столицы Казахстана, из-за российского паспорта.
Музыкант рассказал о поступке сотрудников польской авиакомпании LOT. Он отметил, что запретили перелёт не только ему, но и другим пассажирам с российскими паспортами.
Рэпер заверил, что не обижается на авиаперевозчика, несмотря на то, что его концерт в Черногории сорвался. Он заявил, что его неудобства не идут ни в какое сравнение с бедами украинцев.
"Готов нести ответственность за чудовищные преступления, которые совершает моя страна", — выразил своё мнение исполнитель хита "Будущие мамы".
Ранее сообщалось, что в Германии россиян не пустили в самолёт из-за гражданства.
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