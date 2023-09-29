Мэр Николаева Сенкевич рассказал об утреннем ударе неизвестным типом ракет

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Утренний ракетный удар по Николаеву 29 сентября был нанесён по объекту транспортной инфраструктуры, который атакуют уже второй день подряд и третий — за неделю. Об этом рассказал мэр города Александр Сенкевич в эфире украинского телеканала.

Фото: Telegram-канал "Политика страны"

"Атака произошла до того, как сработала сирена. На этой неделе таких атак было уже три — сначала были взрывы, а затем раздавались сирены. Пока неизвестнен тип ракет, которыми атаковали, но известно, что после них происходят большие разрушения и происходит пожар", — сообщил мэр.

Какой именно объект подвергся атаке, Сенкевич не уточнил, однако ранее западные военные аналитики сообщали об ударах по аэродрому "Кульбакино" в Николаеве.

Военкоры также заявили, что ВКС РФ уничтожили последние мосты через Оскол новейшими ракетами.