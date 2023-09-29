Филиппо призвал к отставке Зеленского после скандала с ветераном СС в Канаде

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Французский политик Флориан Филиппо обратился в президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его покинуть пост из-за скандала с ветераном дивизии "Галичина" войск СС в Канаде.

Фото: openverse

По его словам, аналогичные действия должен совершить канадский премьер Джастин Трюдо, пригласивший 98-летнего Ярослава Гунько в парламент страны.

"Из порядочности и уважения к жертвам нацистского варварства! Подать в отставку!" — подчеркнул Филиппо в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Ранее спикер палаты общин Канады Энтони Рота, назвавший ветерана СС "украинским и канадским героем", принял решение об увольнении. Впоследствии он извинился за чествование экс-военного, служившего в нацистской части, которая совершала античеловеческие преступления.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.