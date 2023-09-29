Почти три четверти опрошенных жителей Украины отметили ухудшение экономики страны

1:43 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Недавний опрос общественного мнения, проведенный социологической группой "Рейтинг", показал, что почти три четверти украинцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась за последние полгода. Кроме того, 60% респондентов сообщили об ухудшении своего собственного экономического положения за этот период.

Фото: wikipedia.org

Результаты опроса заключаются в следующем:

73% респондентов считают, что экономическая ситуация в Украине ухудшилась.

13% не видят никаких изменений в экономической ситуации.

9% считают, что ситуация улучшилась.

Относительно их ожиданий относительно экономического будущего страны:

29% ожидают улучшения.

26% не ожидают никаких изменений.

32% предвидят ухудшение ситуации.

С точки зрения их личного экономического положения:

60% сообщили об ухудшении состояния за последние шесть месяцев.

35% заявили, что их ситуация осталась неизменной.

5% отметили улучшение.

Заглядывая в будущее на следующий год:

23% надеются на улучшение своего личного экономического положения.

41% не ожидают никаких изменений.

21% прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации

Опрос проводился по телефону с 5 по 7 сентября с участием 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше по всей Украине, включая районы, контролируемые Киевом. Допустимая погрешность для полученных данных не превышает 3,1%.