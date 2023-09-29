Недавний опрос общественного мнения, проведенный социологической группой "Рейтинг", показал, что почти три четверти украинцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась за последние полгода. Кроме того, 60% респондентов сообщили об ухудшении своего собственного экономического положения за этот период.
Результаты опроса заключаются в следующем:
Относительно их ожиданий относительно экономического будущего страны:
С точки зрения их личного экономического положения:
Заглядывая в будущее на следующий год:
Опрос проводился по телефону с 5 по 7 сентября с участием 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше по всей Украине, включая районы, контролируемые Киевом. Допустимая погрешность для полученных данных не превышает 3,1%.
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