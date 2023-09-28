Ставки по ипотеке в США достигли максимума с 2000 года

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Ставки по ипотеке в США продолжили рост и достигли своего пика с декабря 2000 года.

Фото: openverse

Согласно данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя процентная ставка по 30-летним ипотечным кредитам на текущей неделе поднялась до 7,31% годовых, что сравнимо с 7,19% на предыдущей неделе и заметно выше, чем 6,7% год назад.

По пятнадцатилетним кредитам, средняя ставка составляет 6,72% годовых, в сравнении с 6,54% на предыдущей неделе и 5,96% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране, но они не включают потенциальные комиссии и другие связанные с ипотекой платежи.

На прошлой неделе Национальная ассоциация риелторов сообщила, что медианная цена жилья в стране в августе увеличилась на 3,9% в годовом исчислении и достигла отметки в $407,1 тысячи долларов. Это самый высокий уровень для августа с начала учета данных. Рекорд в $413,8 тысячи долларов был установлен летом прошлого года, сообщает "Интерфакс".

Традиционно стоимость ипотечных кредитов отражает динамику доходности американских государственных облигаций, которая, в свою очередь, чувствительно реагирует на повышение процентной ставки Федеральной резервной системы и прогнозы относительно ее будущей динамики. Доходность 10-летних государственных облигаций США находится на уровне 4,606% годовых на данный момент, что сравнимо с 4,508% на предыдущей неделе. Это самый высокий уровень с октября 2007 года.

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