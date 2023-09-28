AP: суд отказал Трампу в переносе сроков рассмотрения дела о мошенничестве

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Апелляционный суд отклонил просьбу бывшего президента США Дональда Трампа отложить рассмотрение дела о гражданском мошенничестве, позволив судье штата Нью-Йорк Артуру Энгорону приступить к рассмотрению дела 2 октября. Ранее суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство представителей Трампа о прекращении дела.

Фото: Оpenverse

Иск, поданный прокуратурой Нью-Йорка, обвиняет Трампа и его компанию Trump Organization в гражданском мошенничестве. В обвинениях утверждается, что компания предоставила ложную информацию о стоимости своих активов с целью получения более выгодных условий по кредитам и страхованию. Прокуратура утверждает, что активы были переоценены на миллиарды долларов, включая поместье Трампа во Флориде, квартиры в Trump Tower на Манхэттене, офисные здания и поля для гольфа. Защита Трампа утверждает, что обвинения беспочвенны и что стоимость недвижимости может меняться с течением времени по разным причинам.

Ожидается, что это гражданское дело завершится в декабре и не предусматривает возможности тюремного заключения или политических ограничений.

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