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AP: суд отказал Трампу в переносе сроков рассмотрения дела о мошенничестве

1:12
Мир

Апелляционный суд отклонил просьбу бывшего президента США Дональда Трампа отложить рассмотрение дела о гражданском мошенничестве, позволив судье штата Нью-Йорк Артуру Энгорону приступить к рассмотрению дела 2 октября. Ранее суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство представителей Трампа о прекращении дела.

AP: суд отказал Трампу в переносе сроков рассмотрения дела о мошенничестве
Фото: Оpenverse

Иск, поданный прокуратурой Нью-Йорка, обвиняет Трампа и его компанию Trump Organization в гражданском мошенничестве. В обвинениях утверждается, что компания предоставила ложную информацию о стоимости своих активов с целью получения более выгодных условий по кредитам и страхованию. Прокуратура утверждает, что активы были переоценены на миллиарды долларов, включая поместье Трампа во Флориде, квартиры в Trump Tower на Манхэттене, офисные здания и поля для гольфа. Защита Трампа утверждает, что обвинения беспочвенны и что стоимость недвижимости может меняться с течением времени по разным причинам.

Ожидается, что это гражданское дело завершится в декабре и не предусматривает возможности тюремного заключения или политических ограничений.

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Дональд Трамп прибыл в суд
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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