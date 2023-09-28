Владимиру Зеленскому посоветовали срочно уйти с поста и бежать

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Экс-американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что пока ещё не поздно, то украинский президент Владимир Зеленский должен уйти в отставку и срочно бежать из страны.

Фото: AP Photo / Yves Herman

По его словам, он советует главе Украины это сделать хотя бы ради собственной семьи.

Если украинский глава затянет с этим, то гнев кого-нибудь из военных может закончиться для Зеленского плохо. Ведь многие военнослужащие чувствуют сейчас, что их предала собственная власть.

Бывший американский военный в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong рассказал, что среди граждан Украины растет недовольство коррумпированностью верхушки, а также тем, что многие не получают пенсий и медицинскую помощь. От Зеленского уже начали отворачиваться даже западные страны, например, Польша.

"Зеленский поверженный политик на данный момент. Его дни сочтены", — подытожил Риттер.