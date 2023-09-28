В четверг в комитете по надзору Палаты представителей США начались слушания по вопросу импичмента президенту Джо Байдену, сообщает CNN.
Главы комитетов по надзору, бюджету и юриспруденции использовали это начальное заседание для обсуждения конституционных и юридических аспектов, связанных с их расследованием в отношении деятельности семьи Байдена.
В ходе слушаний показания дали трое свидетелей. Важно отметить, что они не были связаны с уголовным расследованием в отношении сына Байдена, Хантера.
Республиканцы подчеркивают, что они намерены продолжать расследование даже в случае остановки работы правительства, что может произойти в полночь в субботу, если не будет достигнуто соглашение в Конгрессе относительно бюджета.
Ранее в сентябре, в ответ на призывы нескольких республиканцев в Конгрессе, спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти поручил комитетам начать расследование, которое может закончиться импичментом Байдена, сообщает "Интерфакс".
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