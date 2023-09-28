В Китае мужчина подал на развод из-за желания жены купить ей iPhone 15

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Гражданин Китая окончательно решил расстаться с женой после скандала, связанного с покупкой iPhone 15 Pro Max.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам мужчины, он принял решение обновить смартфон своему отцу, так как его предыдущий телефон сломался. Однако жена узнав о приобретении, устроила настоящий скандал. Согласно её мнению, муж должен был сначала подарить телефон ей. Она считала, что решение мужа потратить деньги на дорогой телефон для своего отца является экстравагантным, и даже показала ему фотографии мужчин, которые дарили iPhone 15 своим женам в знак любви, сообщает Lenta.ru.

Реакция женщины серьёзно подорвала отношения с мужем. Стоит отметить, что мужчина регулярно дарил своей партнёрше новые телефоны каждый год. Кроме того, он осознал, что жена проявляет равнодушие к его отцу, особенно в его отсутствие. Мужчина часто выезжал из дома из-за рабочих обязанностей, но никогда не видел заботы со стороны жены по отношению к его отцу. В конечном итоге китаец подал на развод.

Женщина не выразила желание расстаться и объявила, что у неё нет средств и места, куда она могла бы уйти. Тем не менее, мужчина оставил своё решение неизменным и даже пригрозил судебным разбирательством.

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