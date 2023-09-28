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Замминистра обороны Украины назначена Наталья Калмыкова. Её дед был красноармейцем

1:31
Мир

На Украине недавно назначены новые заместители министра обороны, и одной из них стала Наталья Калмыкова. Подробности о ее личности были опубликованы в Telegram-канале "Два Майора", сообщает EADaily.

Замминистра обороны Украины назначена Наталья Калмыкова. Её дед был красноармейцем
Фото: wikipedia.org

Новая заместитель министра обороны ранее участвовала в автомайдане и является представительницей Винницы. С 2014 года она поддерживает идею противостояния русским на Донбассе. Кроме того, она активно занималась волонтерством и поддерживала связь с различными группами, такими как меджлисовский батальон "Крым".

С расширением ее волонтерской деятельности она также увеличивала географию своих поездок по миру. Обладая образованием в области психологии и лидерства, она встретилась с главкомом ВСУ Валерием Залужным, консультируя его по вопросам развития гендерного равенства в украинской армии.

"Наталья — ярая националистка, хотя у нее русские корни. В 2017 году ее мать опубликовала фотографию ее прадеда, красноармейца, погибшего в начале Великой Отечественной войны", — отмечают авторы Telegram-канала.

Они также указывают, что в связи с такими предками из нацистских рядов можно и вылететь.

"Тем не мене, Наталья пока что остается на своем посту. По-видимому, ей успешно удается развивать гендерное равенство, и она искренне предана американскому флагу", — гласит заявление.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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