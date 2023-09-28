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В Великобритании мужчина нашёл 12 золотых монет, отчеканенных в 150 году до н.э.

1:20
Мир

Британский кладоискатель обнаружил в поле 12 древних золотых монет, которые были отчеканены в 150 году до нашей эры. Эту находку, сделанную 68-летним Стивеном Элдриджем в 2019 году, изучали ученые, которые в итоге признали ее старейшим денежным кладом в истории Великобритании.

В Великобритании мужчина нашёл 12 золотых монет, отчеканенных в 150 году до н.э.
Фото: Openverse

Исследователи установили, что эти монеты были отчеканены в исторической области Пикардия, которая сегодня входит в состав Франции. Предполагается, что они были выплачены кельтским наемникам за их услуги в Западной Европе в борьбе с Римской империей. Ранее подобные античные монеты находились, но клады такого масштаба были редкостью. Другой известный клад того же периода включал всего лишь три артефакта.

Не смотря на историческую ценность, Британский музей отказался от приобретения монет Элдриджа. Теперь он собирается выставить их на аукцион, запланированный на 28 сентября. Эксперты оценивают, что за них можно получить около 30 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей). Элдридж уже объявил, что часть полученных средств будет передана владельцу земли, где была сделана эта находка.

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САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ НАХОДКИ МОНЕТ ПО ВСЕМУ МИРУ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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