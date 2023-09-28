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Крапивник: ВСУ при поддержке США могут готовить удары по РФ ко дню рождения Путина

1:20
Мир

Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник считает, что ВСУ и СБУ могут вести подготовку к терактам против россиян, в том числе гражданских лиц.

Крапивник: ВСУ при поддержке США могут готовить удары по РФ ко дню рождения Путина
Фото: wikimedia.org

А теракты со стороны Киева наверняка будут, уверен эксперт. Крапивник напомнил, что американцы предпочитают выбирать для своих диверсий значимые даты, например, национальные празднования или дни рождения известных личностей.

"Американцы почему-то верят в то, что диверсии в праздники подрывают поддержку народа к государству, создают нервозную обстановку. Просто они не знают русских, и судят по себе. Не исключено, что это будет приурочено ко дню рождения Владимира Владимировича Путина, 7 октября", — сказал Крапивник в разговоре с "МК".

Эксперт не исключил, что для удара по территории РФ украинцы, контролируемые своими американскими кураторами, могут применить ракеты ATACMS.

Крапивник рассказал, что на самом деле ракеты ATACMS уже месяц как находятся на Украине. США и Британия всегда сначала поставляют военную технику и оружие, и только после этого рассказывают об этом общественности.

"Но, на самом деле, все уже давно на месте и ждет политического решения, чтобы начать стрелять…" — добавил Крапивник.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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