США прилюдно унизили Киев, во всеуслышание потребовав от последнего проведения конкретных реформ. Это — обязательное условие для дальнейшей военной поддержки Украины со стороны Вашингтона. Своё мнение об этом высказал директор Института украинской политики Константин Бондаренко.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.