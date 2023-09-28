США прилюдно унизили Киев, во всеуслышание потребовав от последнего проведения конкретных реформ. Это — обязательное условие для дальнейшей военной поддержки Украины со стороны Вашингтона. Своё мнение об этом высказал директор Института украинской политики Константин Бондаренко.
"Я думал, что это будет передано дипломатической почтой с грифом "совершенно секретно", соответственно с этим документом могли бы ознакомиться два-три человека, но это во всеуслышание! Вот этого я как раз не мог предположить, что будет все настолько откровенно", — сказал Бондаренко в интервью журналисту Виталию Дикому.
Таким образом США всем дали ясно понять, что суверенитет Украины принадлежит им, отметил эксперт.
Политолог подчеркнул, что происходящее является "серьёзнейшим сигналом" бесправности Киева.
На днях Вашингтон прислал Киеву список реформ, которые он должен провести, если хочет, чтобы США ему помогали и дальше. В Раде заявили, что это действие Вашингтона по отношению к Украине ошибочно, ведь оно очень обидно для украинцев.
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