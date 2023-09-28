Экс-советник Кучмы Соскин: с Зеленским лучше дел не иметь, себе дороже

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По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, западным лидерам не стоит иметь дело со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, потому что в итоге это слишком дорого обходится первым.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Зеленский является постоянным источником проблем для всех, считает Соскин. В качестве примера он напомнил о скандальном чествовании украинского эсэсовца в канадском парламенте. В результате этого инцидента Зеленский подложил "большую жабу" под премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Украинский президент максимально испортил жизнь Трюдо, которому теперь угрожает отставка.

"То есть там, где Зеленский, там обязательно будут проблемы", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Политолог подчеркнул, что с Зеленским вообще нельзя иметь никаких дел, и Западу давно пора это для себя уяснить.