По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, западным лидерам не стоит иметь дело со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, потому что в итоге это слишком дорого обходится первым.
Зеленский является постоянным источником проблем для всех, считает Соскин. В качестве примера он напомнил о скандальном чествовании украинского эсэсовца в канадском парламенте. В результате этого инцидента Зеленский подложил "большую жабу" под премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Украинский президент максимально испортил жизнь Трюдо, которому теперь угрожает отставка.
"То есть там, где Зеленский, там обязательно будут проблемы", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Политолог подчеркнул, что с Зеленским вообще нельзя иметь никаких дел, и Западу давно пора это для себя уяснить.
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