Матвийчук объяснил, почему дроны ВСУ в последнее время не атакуют Москву: сбиваем на дальних подступах

1:26 Your browser does not support the audio element. Мир

Военный эксперт Анатолий Матвийчук признал, что украинские беспилотники в последнее время перестали атаковать Москву, несмотря на то, что ещё недавно это происходило регулярно.

Фото: Openverse

"Что касается налётов на Москву, тот тут ощущается некая передышка, и вот почему. Дело в том, что административно-организационные мероприятия, которые были проведены в части ПВО, позволили нам сейчас сбивать всю эту нечисть на дальних подступах", — объяснил Матвийчук в разговоре с "МК".

Полковник уточнил, что особенно это заметно на направлении обходных манёвров, когда дроны по пути следования выписывают зигзаги.

Эксперт отметил, что Москва обязана своей спокойной жизнью российским военным и спецслужбам, которые делают всё, чтобы украинские беспилотники не беспокоили граждан.

При этом Матвийчук уверен, что от продолжения своей террористической деятельности Киев не думал отказываться. И вполне возможно, что сейчас он просто копит силы для удара, постаравшись приурочить его к какой-то дате, чтобы пиар-эффект от этого события был более громким.

"Противник однозначно попытается что-то сделать. Удастся ли это ему — большой вопрос. Но я точно знаю, что беспрецедентные силы брошены на противостояние дронам, террористическим актам", — заключил Матвийчук.