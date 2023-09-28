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В Киеве выявлена африканская чума свиней: найден труп

0:51
Мир

В Киеве была обнаружена вспышка африканской чумы свиней,  труп зараженного животного был найден на территории "Конча-Заспы".

В Киеве выявлена африканская чума свиней: найден труп
Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

В связи с этим введен карантин в части Голосеевского района, который подразумевает запрет на торговлю живыми свиньями и продуктами из свинины на рынках, а также запрещает проведение выставок, ярмарок и базаров.

Ранее, 23 сентября, в Санкт-Петербурге была найдена колбаса двух торговых марок, зараженная африканской чумой свиней (АЧС). Очаги распространения этой опасной болезни у свиней зафиксированы не только в Украине, но и в нескольких регионах России (в Рязанской, Брянской, Владимирской, Тульской областях, а также в Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях и Якутии).

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В Кировской области выявлено уже два очага африканской чумы свиней (ГТРК Вятка)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.

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