В Японии назвали причину разлива тысячи тонн нефтепродуктов в 2020 году

Your browser does not support the audio element.

По данным японских властей, разлив мазута с японского грузового судна Wakashio у берегов Маврикия был связан с попытками экипажа поймать интернет-сигнал на смартфоне. Расследование инцидента привело к такому выводу, как сообщает телеканал NHK.

В отчете указывается, что грузовое судно неоднократно приближалось к побережью в попытке получить сигнал сотовой связи. К сожалению, у экипажа не было подробных карт акватории вблизи Маврикия, что привело к тому, что "Wakashio" сел на мель. Это привело к повреждению корпуса судна, что привело к разливу примерно 1000 тонн нефтепродуктов.

Записи сообщений с судна, предоставленные правительством Маврикия, послужили доказательством в отчёте властей. На этих записях были запечатлены разговоры между капитаном и штурманом, которые спрашивали о сотовой связи, когда они приближались к берегу.

Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, японские власти потребовали, чтобы экипажи воздерживались от рискованных действий, включая приближение к суше по личным причинам.

Oil spill in Mauritius in 2020: the captain of the Wakashio found guilty