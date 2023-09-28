Все операции украинских спецслужб планируют, разрабатывают и курируют разведслужбы Великобритании и США, заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников в беседе с РИА Новости.
Эксперт отметил, что британская МИ-6 контролирует главное разведывательное управление минобороны (ГУР) Украины и её главу Кирилла Буданова.
По его словам, западные разведки принимают огромное участие в разработке операций Киева. Они активно участвуют и техническими средствами, и агентурой, а также своими советниками, кураторами и руководителями.
"Если говорить не с юридической точки зрения — с практической точки зрения, они активно участвуют в военных действиях", — заключил собеседник издания.
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