Отставной генерал СВР: все операции спецслужб Украины курируют ЦРУ и МИ-6

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Все операции украинских спецслужб планируют, разрабатывают и курируют разведслужбы Великобритании и США, заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников в беседе с РИА Новости.

Фото: https://t.me/mardanaka/13856

Эксперт отметил, что британская МИ-6 контролирует главное разведывательное управление минобороны (ГУР) Украины и её главу Кирилла Буданова.

По его словам, западные разведки принимают огромное участие в разработке операций Киева. Они активно участвуют и техническими средствами, и агентурой, а также своими советниками, кураторами и руководителями.

"Если говорить не с юридической точки зрения — с практической точки зрения, они активно участвуют в военных действиях", — заключил собеседник издания.