Общая сумма утраченных средств на криптовалютной бирже JPEX достигла 1,5 миллиарда гонконгских долларов (примерно $192,3 миллиона), сообщает радиостанция RTHK.
По данным источника, полиция арестовала троих дополнительных подозреваемых в этом деле, из которых двое связаны с криптовалютными обменами. Таким образом, общее число задержанных достигло 15 человек, и следователи не исключают возможности появления новых лиц, связанных с расследованием.
Согласно последним данным, число пострадавших от утраты средств превысило 2,4 тысячи человек.
По информации газеты South China Morning Post, полиция изъяла у задержанных наличные суммой более 8 миллионов гонконгских долларов (примерно $1,03 миллиона), а также активы общей стоимостью 77 миллионов гонконгских долларов (приближенно $9,87 миллионов).
13 сентября Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга объявила, что биржа виртуальных активов JPEX давала ложную информацию о наличии лицензии для работы в городе. Мошенники убеждали людей вкладывать средства в криптовалютные активы, обещая высокую прибыль. Гонконгская полиция обратилась к Интерполу с просьбой помочь в поиске и заморозке утерянных активов на криптобирже JPEX.
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