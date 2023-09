США заявили, что не заставляют бизнес прекращать контакты с Россией

Your browser does not support the audio element.

Согласно словам официального представителя госдепартамента США Мэттью Миллеру, американские санкции не нацелены на прекращение бизнес-операций в России, включая поставки продовольствия и медикаментов. В среду он заявил:

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.