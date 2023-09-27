США заявили, что не заставляют бизнес прекращать контакты с Россией

Согласно словам официального представителя госдепартамента США Мэттью Миллеру, американские санкции не нацелены на прекращение бизнес-операций в России, включая поставки продовольствия и медикаментов. В среду он заявил:
"Я хочу подчеркнуть, что мы всегда отмечали определенные виды коммерческой деятельности, которые мы не стремимся закрыть в отношении России. Все наши санкции содержат исключения для поставок продовольствия и лекарств. Мы не желаем, чтобы США вступали в противостояние с российским народом", — сказал Миллер в ходе брифинга.
Он также подчеркнул, что представителям бизнес-сфер "следует самостоятельно" принимать решение о том, продолжать ли свою деятельность в России, учитывая различные юридические, репутационные и другие риски. По словам Миллера, правительство США не стремится насильно навязывать подобные шаги бизнесу.
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