США заявили, что не заставляют бизнес прекращать контакты с Россией

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Согласно словам официального представителя госдепартамента США Мэттью Миллеру, американские санкции не нацелены на прекращение бизнес-операций в России, включая поставки продовольствия и медикаментов. В среду он заявил:

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

"Я хочу подчеркнуть, что мы всегда отмечали определенные виды коммерческой деятельности, которые мы не стремимся закрыть в отношении России. Все наши санкции содержат исключения для поставок продовольствия и лекарств. Мы не желаем, чтобы США вступали в противостояние с российским народом", — сказал Миллер в ходе брифинга.

Он также подчеркнул, что представителям бизнес-сфер "следует самостоятельно" принимать решение о том, продолжать ли свою деятельность в России, учитывая различные юридические, репутационные и другие риски. По словам Миллера, правительство США не стремится насильно навязывать подобные шаги бизнесу.