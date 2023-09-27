Минэнерго США объявило о снижении запасов нефти на 2,2 миллиона баррелей за прошедшую неделю

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Согласно данным Министерства Энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране уменьшились на 2,2 миллиона баррелей за неделю и к 22 сентября составили 416,3 миллиона баррелей. Министерство отметило, что текущий уровень запасов находится примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

Фото: openverse

На момент 17:32 по московскому времени цена фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,72%, достигнув отметки $95,72 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в ноябре увеличилась на 1,36%, достигнув $92,56 за баррель, сообщает ТАСС.

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