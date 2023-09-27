Официальный представитель администрации президента Джо Байдена Джон Кирби накануне сказал, что если Конгресс США не одобрит новый пакет помощи Украине на 24 млрд долларов, то финансирование Украины закончится.

Об этом заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Произойдёт то, что и говорилось не раз — как только прекращается финансирование ВСУ со стороны США, то произойдёт и прекращение войны со стороны Украины. То есть Украина должна будет идти на подписание капитуляции. Подписать договор о капитуляции с Россией, потому что воевать Украине будет нечем. По сути, к этому ситуация очень быстро и близится. Если США прекращают финансирование, то и все остальные страны в Европе тоже это прекратят", — подытожил эксперт.