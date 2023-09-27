Скотт Риттер: у Путина будет 31 возможность для наглядной демонстрации глупости США

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США собираются поспособствовать триумфу российского лидера Владимира Путина, пообещав передать Украине танки Abrams. Они будут уничтожены российскими военными, а фото горящих американских танков разлетятся по миру, ещё глубже "закапывая" Вашингтон. Об этом сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Разведчик подчеркнул, что благодаря США у русских будет "31 возможность" продемонстрировать, как отлично горят современные американские танки.

"Если выведете танки Abrams на поле боя, то русские смогут уничтожить их. Что может быть лучше демонстрации россиянам и всему миру горящих американских танков? Насколько мы глупы, чтобы дать им 31 возможность для этого", — отметил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Поставки американских танков никак не помогут Киеву и не испортят жизнь Москве. К тому же Вашингтон склонен недооценивать возможности ВС РФ, которым есть чем ответить американцам.

Вашингтону стоит лишь надеяться на заморозку украинского конфликта, это будет для него оптимальным вариантом. Однако, к несчастью США, России такой исход не интересен, ей нужна только победа, добавил Риттер.