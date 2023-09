Your browser does not support the audio element.

США собираются поспособствовать триумфу российского лидера Владимира Путина, пообещав передать Украине танки Abrams. Они будут уничтожены российскими военными, а фото горящих американских танков разлетятся по миру, ещё глубже "закапывая" Вашингтон. Об этом сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.