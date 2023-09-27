То, что киевский режим культивирует фашизм, давно всем известно. Поэтому деда нынешнего украинского президента Владимира Зеленского, который в годы Великой Отечественной войны сражался с нацистами, очень жаль. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Пристрастие киевского режима к нацистской идеологии — это не новость. То, что Зеленский стоя рукоплескал фашисту [в канадском парламенте] лишний раз это подтверждает. Можно только посочувствовать памяти украинских ветеранов, которые сражались с фашизмом. В том числе деда Зеленского", — сказал Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал вопиющий случай чествования бывшего эсэсовца Ярослава Хунку, которое устроили последнему в канадском парламенте.
Во время визита Зеленского в Канаду в парламенте страны были устроены овации бывшему военнослужащему дивизии СС Ярославу Хунку, в которых активно участвовал украинский президент. После разразившегося на этом фоне скандала спикер Палаты общин Энтони Рота подал в отставку.
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