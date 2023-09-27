Эксперты: Роман Абрамович поставил "смотрящего" в окружение Зеленского

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Российский бизнесмен Роман Абрамович поставил "смотрящего" в окружение президента Украины Владимира Зеленского. Так прокомментировали назначение советником украинского лидера бывшего игрока сборной Украины по футболу Андрея Шевченко эксперты аналитического Telegram-канала "Укропский фреш".

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Авторы отметили, что вчерашнее назначение бывшего футболиста многие восприняли с иронией, серьёзно рассматривать его никто не стал и среди украинских политологов, но всё гораздо интереснее.

"Де-факто, Шевченко является доверенным лицом Абрамовича, условно российского олигарха, представляющего интересы сразу нескольких групп людей, влияющих на события в мировой политике", — пишут аналитики канала.

По их мнению, можно лишь догадываться, зачем Абрамовичу потребовалось сейчас это кадровое изменение. Здесь может быть всё что угодно — от возобновления российско-украинских переговоров по капитуляции Киева до нового политического игрока на Украине.

"Вовлечение Шевченко в украинскую политику — это решение именно транснациональных корпораций, которые представляет Абрамович, а не главы 95-го "квартала", негативно воспринимающего появление любых медийных личностей, которые могут составить ему конкуренцию в Киеве", — заключили эксперты "УФ".