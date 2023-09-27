ZV: Google переводил слово "хохол" как "маленький русский"

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Автор популярного (треть миллиона читателей) Telegram-канала "Zаписки Veterana" опубликовал скриншоты - оказывается, автоматический переводчик Google переводил слово "хохол" с русского на английский язык как… "маленький русский" (Little Russian).

Фото: Notes_veterans

"Живите теперь с этим" — написал автор, чем вызвал колоссальное возмущение в украинском сегменте соцсетей и Телеграм.

Мало этого, подписчики проекта выяснили, что слово "хохол" в Google-переводчике не только с английского переводится как "маленький русский". Они попробовали перевести так же с немецкого и польского.

Результаты были таковы:

Kleiner Russe (нем.)

Maly Rosjanin (польск.).

Однако, после массовых жалоб в Google со стороны возмущённых украинцев, поисковая система изменила в своем переводчике значение слова "хохол" с "Little Russian" на "topknot".

Впрочем, как пишет автор "Записок Ветерана", украинскую "защиту" своего самонаименования можно обойти, введя агрессивный запрос "хохол горит в Леопарде под Работино". Переводчик не понимает, что имеется в виду танк "Леопард" и считает это леопардовым принтом на одежде, а Работино и вовсе переводит как "Workino" — но снова выдает "Little Russian".

"Нет такой нации украинец, есть малоросс. И до сегодняшнего дня даже гугл был со мной согласен", — ехидно заключает автор "Записок".

Происхождение прозвища также известно — знатные казаки носили особую прическу — брили голову, оставляя длинный чуб (он же "оселедец" и "хохол(ок)".

Отметим, что в "Толковом словаре" Даля термин "хохол" трактуется как "украинец, малоросс", словарь Ушакова называет "хохла" дореволюционным, разговорным, шутливым, бранным термином, а словарь Ожегова сообщает — это "то же, что украинцы". Советские словари говорят, что это — "название украинца, первоначально уничижительное, затем шутливое, фамильярное".

В свою очередь, "Википедия" сообщает, что термин "хохлач" впервые встречается "для обозначения православных жителей Речи Посполитой и запорожских казаков" в 1600-ых годах. Энциклопедия подчеркивает, что украинцы нередко использовали термин для "самоназвания, указывающего на отличие от великороссов".