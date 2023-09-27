Украина может столкнуться с расколом по корейском модели. Именно такого сценария боится украинский президент Владимир Зеленский, сообщает País.
Как отметил автор материала Кристиан Сэгура, политические дебаты о судьбе украинского государства показали, что есть риск раскола страны на две части.
"Украина боится, что конфликт может привести к разделению страны, как это произошло на Корейском полуострове", — сказано в публикации.
По его словам, аналитики уже неоднократно прогнозировали корейский сценарий на Украине, но лишь в 2023-м стало ясно, что он действительно возможен. Журналист напомнил высказывание руководителя СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Киеву предлагали будущее по корейскому образцу.
Ранее отставной офицер ЦРУ Филип Джиральди сообщил, что Зеленского холодно приняли в США. Это свидетельствует о потере интереса к Украине, убеждён экс-военнослужащий.
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