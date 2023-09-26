FT: Трамп может ослабить санкции против РФ в случае переизбрания

Бывший президент США Дональд Трамп, если будет избран на второй срок в 2024 году, может изменить политику в отношении России и поставок вооружений Украине. Об этом рассказал Джанан Ганеш, автор статьи в газете Financial Times, сообщает РИА Новости.

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"При Трампе США уменьшат охват санкций против России или ослабят контроль за их исполнением. Они также замедлят поставку вооружений Украине. Это будет объяснено тем, что интересы США должны учитываться в первую очередь", — пишет обозреватель.

Статья также утверждает, что Трамп может повторно поднимать угрозы в отношении участия США в международных соглашениях, включая договоренности с НАТО, Южной Кореей и Японией. Также возможно, что Трамп вернется к противодействию Всемирной торговой организации (ВТО). Однако, позиция Трампа относительно Тайваня остается неясной, учитывая его ранние заявления о влиянии Тайваня на американский бизнес в сфере производства полупроводников.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года, и среди претендентов от Республиканской партии включены Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис и другие. Нынешний президент США, Джо Байден, также выразил намерение баллотироваться на второй срок.