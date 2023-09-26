FT: Трамп может ослабить санкции против РФ в случае переизбрания

Бывший президент США Дональд Трамп, если будет избран на второй срок в 2024 году, может изменить политику в отношении России и поставок вооружений Украине. Об этом рассказал Джанан Ганеш, автор статьи в газете Financial Times, сообщает РИА Новости.
"При Трампе США уменьшат охват санкций против России или ослабят контроль за их исполнением. Они также замедлят поставку вооружений Украине. Это будет объяснено тем, что интересы США должны учитываться в первую очередь", — пишет обозреватель.
Статья также утверждает, что Трамп может повторно поднимать угрозы в отношении участия США в международных соглашениях, включая договоренности с НАТО, Южной Кореей и Японией. Также возможно, что Трамп вернется к противодействию Всемирной торговой организации (ВТО). Однако, позиция Трампа относительно Тайваня остается неясной, учитывая его ранние заявления о влиянии Тайваня на американский бизнес в сфере производства полупроводников.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года, и среди претендентов от Республиканской партии включены Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис и другие. Нынешний президент США, Джо Байден, также выразил намерение баллотироваться на второй срок.
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