Пресс-секретарь премьер-министра Молдавии Даниэль Водэ сообщил о том, что атаки типа DDoS были успешно отражены на официальных государственных веб-ресурсах. Он отметил, что злоумышленники пытались создать перегрузку и блокировку доступа к интернет-ресурсам.
Это не первый случай массовых атак на веб-ресурсы и базы данных молдавского правительства. Даниэль Водэ пояснил, что на этот раз злоумышленники не пытались атаковать критическую инфраструктуру, которая находится под защитой специальных служб.
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