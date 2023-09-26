На государственные сайты Молдавии были совершены кибератаки

0:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Пресс-секретарь премьер-министра Молдавии Даниэль Водэ сообщил о том, что атаки типа DDoS были успешно отражены на официальных государственных веб-ресурсах. Он отметил, что злоумышленники пытались создать перегрузку и блокировку доступа к интернет-ресурсам.

Фото: Openverse

Это не первый случай массовых атак на веб-ресурсы и базы данных молдавского правительства. Даниэль Водэ пояснил, что на этот раз злоумышленники не пытались атаковать критическую инфраструктуру, которая находится под защитой специальных служб.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.