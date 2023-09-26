Ледокол Береговой охраны США покинул Северный морской путь

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Ледокол Береговой охраны США Healy завершил путешествие вдоль Северного морского пути и продолжил свой путь в Северный Ледовитый океан. В Восточно-Сибирском море и море Лаптевых судно проводило замену автономных буйковых станций, установленных два года назад совместно с российскими учеными. В этой экспедиции, отсутствовали российские специалисты на борту ледокола, который также проводил исследования для Береговой охраны США, сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia

Через месяц после начала экспедиции ледокол Healy завершил свой путь вдоль Северного морского пути и отдалился от берегов России, двигаясь глубже в Северный Ледовитый океан. На 26 сентября ледокол находился приблизительно в 200 милях от Земли Георга. Согласно заранее запланированному маршруту и данным от системы автоматической идентификации судов, а также сообщениям, размещенным на странице ледокола в социальной сети, судно успешно прошло заданный маршрут и выполнило все запланированные работы. Экспедиция должна завершиться 2 октября в Тромсе, Норвегия.

Начиная с 2002 года, в рамках совместной российско-американской программы АВЛАП/NABOS, ученые из России, США и других стран проводили исследования в Арктике. В 2021 году были установлены автономные буйковые станции системы мониторинга бассейнов Нансен Амундсен (NABOS) вдоль Северного морского пути для постоянного мониторинга температуры, солености и течений на разных глубинах океана. В текущей экспедиции производилась замена этих автономных буйковых станций без участия российских ученых. Помимо этого, специалисты Береговой охраны США также проводили исследования на расстоянии нескольких сотен миль от берегов России, сосредотачиваясь на связанных с технологией коммуникационных решениях, которые могут быть использованы в критических ситуациях в высоких широтах.

Проект "Возможности связи в случае бедствия в высоких широтах на Аляске и в Арктике", проводимый Центром исследований и разработок Береговой охраны США, включает в себя испытание двух технологий связи.

Первая из них использует новую группировку спутников и предоставляет автоматическую возможность установления голосовых вызовов.

Вторая — это система, основанная на обычных сотовых телефонах, которая способна подключаться к спутникам в случае отсутствия сотовой связи. Эти испытания позволят оценить эффективность систем в удалённых регионах для службы и ее международных партнеров.

Дополнительно, специалисты Лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института (MITLL) и Центра исследований и разработок Береговой охраны записывали инфракрасное видео и собирали изображения региона для использования их в новых системах навигации, базирующихся на искусственном интеллекте. Некоторые источники также указывают на то, что путешествие ледокола Healy может быть частью операции "Арктический щит", которая направлена на укрепление полярных возможностей американского флота и поддержку реализации стратегии Арктической стратегии Береговой охраны. Неофициальной, но важной целью экспедиции также может быть проведение мероприятий по обеспечению свободы мореплавания (FONOP) в соответствии с политикой США по международному праву.