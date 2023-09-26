Шмыгаль заявил, что Украина "выполнила все условия для перехода к процессу вступления в ЕС"

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Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина "выполнила все условия для перехода к процессу вступления в Евросоюз".

Фото: Telegram

Он ссылается на принятие закона о нацменьшинствах, где не учтено русскоязычное население.

Условия, объявленные Украине: судебная реформа, реализация реформы КС, законы, препятствующие коррупции, борьба с отмыванием денег, принятие антиолигархического закона, изменение закона о национальных меньшинствах, согласование аудиовизуального законодательства с европейским.

Кстати, реформу судебной системы потребовали американцы для продолжения поставок оружия.

Через месяц Киев ожидает "положительной оценки" и затем хочет начать голосование о вступлении.

"Бесспорно, что Украина в настоящее время не соответствует ни одному из этих многих критериев", — заявила сегодня зампреда Европарламента Катарина Барли, добавив, что Украина вряд ли вступит в ЕС до 2029 года.