Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина "выполнила все условия для перехода к процессу вступления в Евросоюз".
Он ссылается на принятие закона о нацменьшинствах, где не учтено русскоязычное население.
Условия, объявленные Украине: судебная реформа, реализация реформы КС, законы, препятствующие коррупции, борьба с отмыванием денег, принятие антиолигархического закона, изменение закона о национальных меньшинствах, согласование аудиовизуального законодательства с европейским.
Кстати, реформу судебной системы потребовали американцы для продолжения поставок оружия.
Через месяц Киев ожидает "положительной оценки" и затем хочет начать голосование о вступлении.
"Бесспорно, что Украина в настоящее время не соответствует ни одному из этих многих критериев", — заявила сегодня зампреда Европарламента Катарина Барли, добавив, что Украина вряд ли вступит в ЕС до 2029 года.
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