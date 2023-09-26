Запад встревожен: у России может появиться новый друг в Европе

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В ближайшее время в ряде государств Восточной Европы пройдут парламентские выборы. И как всегда, в американской и европейской прессе появляются материалы, в которых говорится о вероятной победе пророссийских сил.

Фото: openverse

Одним из таких государств является Словакия, где выборы в парламент пройдут уже в ближайшую субботу. Успех на них прочат партии бывшего премьер-министра Роберта Фицо. В современной истории страны он дольше всех занимал этот пост, но вынужден был его покинуть в 2018 году в ходе массовых акций протеста.

Однако теперь он может вернуться к власти по итогам выборов. Сейчас Фицо один из самых популярных политиков в стране.

Собственно, его американское агентство Bloomberg и именует "другом России". А всё потому, что Фицо пообещал прекратить оказывать военную поддержку Украине и выступил против того, чтобы принимать её в НАТО.

Здесь следует заметить, что словаки оказались одними из самых устойчивых к антироссийской пропаганде — согласно опросам общественного мнения, более половины жителей Словакии возлагают вину за этот конфликт на Запад и Украину.

Впрочем, даже если партия Фицо одержит победу на выборах, она едва ли сможет сформировать правительство только своими силами, придётся договариваться о коалиции с другими партиями.

Так что произойдут ли какие-то изменения в политике Словакии, и если да, только насколько значительными они будут, станет понятно только после того, какие именно политические силы придут к власти в этой стране по итогам парламентских выборов.