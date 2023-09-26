В Армении заявили, что успешно управляют потоком беженцев, прибывающих из Карабаха

Правительство Армении успешно справляется с потоком беженцев из Нагорного Карабаха, как сообщил заместитель министра по территориальному управлению и инфраструктуре Армении Ованнес Арутюнян в беседе с корреспондентом ТАСС. Арутюнян отметил, что государство обеспечивает все необходимые ресурсы для беженцев и не испытывает острой потребности во внешней помощи, сообщает ТАСС.

Фото: Оpenverse

Он также сообщил, что международные организации предоставляют помощь, но правительство Армении имеет достаточные ресурсы для удовлетворения потребностей беженцев. Важным фактором является работа Международного Красного креста, который активно участвует в оказании помощи Нагорному Карабаху.

Говоря о размещении беженцев, замминистр отметил, что не все граждане уже определились с будущим местом жительства из-за стрессовой ситуации. Однако он подчеркнул, что армяне проявляют гостеприимство и предлагают свободные места для проживания тем, кто вынужден переселяться.

Следует отметить, что в сентябре 2023 года в Нагорном Карабахе произошло новое обострение конфликта, которое затем было прекращено после международных усилий. Большое количество жителей Карабаха переселились на территорию Армении, и был создан центр для их приема в городе Горис, где проживает уже более 19 тысяч беженцев.

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