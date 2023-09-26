В Армении заявили, что успешно управляют потоком беженцев, прибывающих из Карабаха

Правительство Армении успешно справляется с потоком беженцев из Нагорного Карабаха, как сообщил заместитель министра по территориальному управлению и инфраструктуре Армении Ованнес Арутюнян в беседе с корреспондентом ТАСС. Арутюнян отметил, что государство обеспечивает все необходимые ресурсы для беженцев и не испытывает острой потребности во внешней помощи, сообщает ТАСС.
Он также сообщил, что международные организации предоставляют помощь, но правительство Армении имеет достаточные ресурсы для удовлетворения потребностей беженцев. Важным фактором является работа Международного Красного креста, который активно участвует в оказании помощи Нагорному Карабаху.
Говоря о размещении беженцев, замминистр отметил, что не все граждане уже определились с будущим местом жительства из-за стрессовой ситуации. Однако он подчеркнул, что армяне проявляют гостеприимство и предлагают свободные места для проживания тем, кто вынужден переселяться.
Следует отметить, что в сентябре 2023 года в Нагорном Карабахе произошло новое обострение конфликта, которое затем было прекращено после международных усилий. Большое количество жителей Карабаха переселились на территорию Армении, и был создан центр для их приема в городе Горис, где проживает уже более 19 тысяч беженцев.
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