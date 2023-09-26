BI: русские не позволят ВСУ пробить свою линию обороны

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Невзирая на усилившиеся атаки ВСУ, сделать с российской линией обороны они ничего не могут, как ни пытаются, указало издание Business Insider.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

"Их линии обороны гнутся, но не ломаются. У них достаточно ресурсов, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля", — заявил финский военный эксперт Эмиль Кастельми.

Союзники Киева оказывают на него давление, заставляя украинскую армию во что бы то ни стало прорвать российскую оборону до того, как придёт зима. Однако те успехи, которые удалось добиться Украине, пока слишком незначительны.

Ранее журналисты Washington Post отметили, что Киев уже перепробовал все варианты действия в рамках продолжающегося контрнаступления. Постоянные неудачи Украины на поле боя могут привести к тому, что конфликт "застрянет", а Запад прекратит своё финансирование Киеву.