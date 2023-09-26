Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Синельщиков: сын Рамзана Кадырова может получить до пяти лет за избиение арестованного
В Армении заявили, что успешно управляют потоком беженцев, прибывающих из Карабаха
В Москве найден мёртвым издатель братьев Стругацких, писатель Кувалдин
Россия может стать мировым лидером в экспорте метанола
Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки получили первое аэротакси
Карен Хачанов завоевал чемпионский титул на теннисном турнире в Чжухае
Сергей Шойгу назвал срок окончания спецоперации: до 2025 года
Экономист Лобода: было бы справедливо, если бы пенсионеры в России получали 50 тысяч рублей
Ходаковский: ВСУ неожиданно ударили по позициям ВС РФ двумя ракетами HIMARS

BI: русские не позволят ВСУ пробить свою линию обороны

0:58
Мир

Невзирая на усилившиеся атаки ВСУ, сделать с российской линией обороны они ничего не могут, как ни пытаются, указало издание Business Insider.

BI: русские не позволят ВСУ пробить свою линию обороны
Фото: Официальный сайт Минобороны России

"Их линии обороны гнутся, но не ломаются. У них достаточно ресурсов, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля", — заявил финский военный эксперт Эмиль Кастельми.

Союзники Киева оказывают на него давление, заставляя украинскую армию во что бы то ни стало прорвать российскую оборону до того, как придёт зима. Однако те успехи, которые удалось добиться Украине, пока слишком незначительны.

Ранее журналисты Washington Post отметили, что Киев уже перепробовал все варианты действия в рамках продолжающегося контрнаступления. Постоянные неудачи Украины на поле боя могут привести к тому, что конфликт "застрянет", а Запад прекратит своё финансирование Киеву.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Собчак после разговора с Кадыровым приготовила команду к отъезду за рубеж

Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.

Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровым: Почему ты трогаешь мою семью?
Российский офицер из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве
Российский офицер попал под суд из-за болезни
Композитор Игорь Крутой показал, как прошла встреча с Татьяной Тарасовой
Гостиница, склады, комплекс "Морвокзала": Одесса под плотным огнём
Сотни лет Литва говорила по-русски Сергей Лебедев Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк ВКС РФ ударили по морвокзалу в Одессе, обеспечив нужный медийный эффект Любовь Степушова
ГИБДД уже стала отбирать права у водителей за плёнки на фарах
Важно, что сгорело в паркинге гостиницы морвокзала в Одессе
ЧВК "Вагнер" возвращается на СВО — ВСУ в панике
ЧВК "Вагнер" возвращается на СВО — ВСУ в панике
Последние материалы
Экономист Лобода: было бы справедливо, если бы пенсионеры в России получали 50 тысяч рублей
Ходаковский: ВСУ неожиданно ударили по позициям ВС РФ двумя ракетами HIMARS
Врача приговорили к шести годам условно за подделку данных для освобождения от призыва
В Московском метро вестибюли станций "Калужская" и "Воронцовская" закроют на вход в час пик в будни
Телескоп Уэбба выявил "признаки жизни" на планете K2-18b
Аналитик Чичикин посоветовал россиянам хранить состояние в разных валютах
Идеальная кожа и 6 кубиков пресса: стандарты мужской красоты в разных странах мира
BI: русские не позволят ВСУ пробить свою линию обороны
Госдума отклонила законопроект, позволяющий снять автомобиль с учета после продажи
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян ездят на одном автомобиле всю жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников