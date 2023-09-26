MWM: Киев скоро могут отрезать от западного финансирования

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Помощь Украине оказывается под вопросом после провального контрнаступления Киева. Об этом говорится в материале издания Military Watch.

Фото: wikipedia.org

Авторы отметили, что совсем скоро в вопросе о поддержке Киева Западом наступит переломный момент, потому что долгожданное украинское контрнаступление так и не принесло никаких результатов на фоне огромных потерь ВСУ.

Теперь с большой вероятностью западные страны признают военные неудачи украинской армии и пересмотрят своё отношение к помощи Киеву, уверены обозреватели.

"В условиях истощения ВСУ, в особенности таких важных средств, как ПВО, остается неясным, будут ли западные сторонники продолжать поддерживать войну, которая всё больше кажется невыигрышной, или же Киев отрежут от финансирования", — говорится в статье.